Angriff bei Drogenkontrolle 19-Jähriger wegen versuchten Mordes an Polizist vor Gericht

Ansbach - Die Tat hatte sich in einer Nacht im April 2016 am Bahnhofsplatz ereignet. Laut Anklage pinkelte der Mann damals gegen einen Container. Der vorbeikommende Beamte sah das demnach und sagte zu dem damals 18-Jährigen, dass in der Nähe eine öffentliche Toilette sei. Dann sei er in Richtung der Polizeiinspektion gegangen, ohne weiter auf den Schüler zu achten.