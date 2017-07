Can G. (Name geändert) hatte zum Prozessauftakt am Montag erklärt, dass er nicht wisse, was er da gemacht habe. Sonst sagt er kaum etwas. Nicht einmal die Frage, ob er studiert, konnte er beim Prozessauftakt dem Vorsitzenden Richter Philipp Stoll beantworten. Das tat nun sein Vater für ihn.