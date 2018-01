Angeklagter erklärt Gewaltausbruch Mordprozess: Zugestochen – bis das Messer bricht

Angeklagter: Sie beschimpfte mich als "Schlappschwanz"

Doch Krzysztof W. nennt in einer Erklärung, die einer seiner Anwälte am Donnerstag bei der Fortsetzung des Mordprozesses verliest, einen anderen Grund: Monika B. soll ihn an diesem Tag übelst beschimpft, ihn unter anderem auch als "Schlappschwanz" bezeichnet und erklärt haben, dass andere Männer in seiner Familie besser im Bett seien. Dass er sie daraufhin angegriffen hat, gibt der Trockenbauer zu, ohne auf Details einzugehen. Nachfragen zum Tatablauf lehnt er ab.