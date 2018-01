Angeklager bestreitet Taten Prozess: Hat ein Facebook-"Freund" Mädchen missbraucht?

Ali C. sitzt seit 14 Monaten in U-Haft. "Mein Mandant hat in der Haft stark abgebaut", berichtet Verteidigerin Heidi Pioch. Der 66-Jährige bestreitet die Vorwürfe der Anklage in vielen wichtigen Punkten. So habe er sein erstes Opfer nicht über Facebook kennengelernt, sondern an einer Bushaltestelle. Es habe auch keine Vergewaltigung gegeben. Dazu sei er wegen einer Erektionsstörung gar nicht in der Lage. Außerdem hätten ihn die Mädchen mit der Drohung, ihn zu verraten, unter Druck gesetzt.