Angebot von Sarah Jessica Parker Ellen DeGeneres als Samantha in "Sex and the City 3"?

Durch die Absage von Kim Cattrall (61) scheint ein dritter "Sex and the City"-Film unmöglich geworden zu sein. Doch ginge es nach Sarah Jessica Parker (52) könnte Cattralls Rolle der Samantha für einen dritten Film auch neu besetzt werden. Während sie den Part bereits spaßeshalber Stephen Colbert (53) in seiner "The Late Show" angeboten hatte, kam nun auch noch die beliebte US-Talkerin Ellen DeGeneres (59) in den Genuss.