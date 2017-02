Anerkennung von höchster Ebene Angela Merkel unterstützt Imam Idriz

Nicht in unserem Namen – nicht im Namen Allahs“, war eine Erklärung überschrieben, die Benjamin Idriz im Herbst 2014 initiiert hat. Mehr als 20 Imame aus München schlossen sich an – und distanzierten sich angesichts der Gräueltaten des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) von Terror und Gewalt. „Wir wehren uns dagegen, dass der Hass aus anderen Regionen der Welt nach Deutschland gebracht werden soll“, hieß es in der Erklärung.