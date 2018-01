Neuschnee benachteiligt die frühen Starter

Josef Ferstl, der den vorigen Super-G in Gröden gewonnen hatte, kam auf Platz 18. Er hatte Pech mit Startnummer eins, die auf dem Kurs ein großer Nachteil war. Wegen des vielen Neuschnees in dieser Woche und den warmen Temperaturen hatten die Organisatoren Start und Ziellinie nach oben verlegt - der Lauf endete nicht im Stadion, sondern oberhalb der Hausbergkante. Bei Ferstl war noch viel bremsender Neuschnee auf dem Kurs. "Beim Ziehweg war so ein Pappschnee drin, Pech gehabt", berichtete er. In der Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) soll es über die Originalstrecke gehen.