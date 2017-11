Andreas Hollstein Bürgermeister von Altena nach Messerattacke schwer verletzt

Täter soll gefragt haben: "Sind Sie der Bürgermeister?"

Hollstein war am Montagabend in einem Dönerladen mit einem Messer angegriffen worden. Der Politiker sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, habe es aber noch am Abend wieder verlassen können, berichteten örtliche Medien in der Nacht. "Ich habe zupackende Menschen an meiner Seite gehabt und bin froh, dass ich noch lebe", sagte Hollstein der Nachrichtenseite Lokalstimme. Im Laufe des Tages will sich Hollstein nach Angaben seines Büros bei einer Pressekonferenz in Altena zu dem Angriff äußern.