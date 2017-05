Barcelona - Ein gut gelaunter Neymar in Badehose zeigt sich auf Instagram lächelnd mit einem 1860-Trikot. Hat der Autor getrunken? FakeNews? Wechselt der Brasilianer in die zweite Bundesliga? Hat Hasan Ismaik den Transfer des Jahrhunderts eingefädelt? Wohl nicht ganz! Neben dem 25-Jährigen ist auch Victor Andrade zu sehen. Die Löwen-Leihgabe besucht seinen Kumpel in Barcelona und posiert dabei mit seinem Trikot.