Andeutungen auf Twitter Wurde Bella Thorne belästigt?

Ihre erste Rolle hatte der US-Star 2003 in der Komödie "Unzertrennlich". Für ihre Rolle in der TV-Serie "My Own Worst Enemy" wurde Throne 2009 mit dem Young Artist Award als Beste Nebendarstellerin in einer Fernsehserie (Comedy oder Drama) ausgezeichnet. 2011 bekam sie den gleichen Preis als Beste Hauptdarstellerin in einer Fernsehserie (Comedy oder Drama), diesmal für "Shake It Up - Tanzen ist alles".