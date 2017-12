Anders als Herzogin Kate Jetzt ist es offiziell: Meghan Markle feiert Weihnachten mit der Queen

Bei Meghan Markle wird das also anders. Ein Sprecher des Kensington Palastes sagte "Sky News": "Sie können erwarten, den Herzog und die Herzogin von Cambridge, Prinz Harry und Ms Markle am Weihnachtstag in Sandringham zu sehen." "The Telegraph" hatte berichtet, dass das Paar "in der Öffentlichkeit mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie zu sehen sein wird, wenn sie den traditionellen Weihnachtsgottesdienst auf dem privaten Anwesen der Königin besuchen".