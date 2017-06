Hartes Los für Petcovic

Noch härter traf es Andrea Petkovic. Die Darmstädterin spielt gegen die an Position acht eingestufte Slowakin Dominika Cibulkova. Julia Görges tritt gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine an, Mona Barthel gegen die Amerikanerin Coco Vandeweghe. Carina Witthöfts erste Gegnerin ist die an Nummer 26 gesetzte Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien. Annika Beck und Tatjana Maria treffen auf Qualifikantinnen.

Am Montag beginnt das Hauptfeld mit der oberen Tableau-Hälfte bei den Herren, zu der auch Haas und Kohlschreiber zählen, und der unteren bei den Damen mit Petkovic, Lisicki und Witthöft. Am Dienstag startet der Rest des Feldes in die mit 31,6 Millionen Pfund dotierte Veranstaltung.

Lesen Sie auch: Mit diesen Reaktionen hat McEnroe nicht gerechnet