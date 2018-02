An dem im Krieg zerstörten "Salamanderhaus" soll sich der Neubau ein wenig orientierten. So entfällt die Nachkriegsaufteilung in zwei Gebäude. "Es wird ein Haus, wie vor dem Krieg auch", so Amtstätter zur AZ, "und es geht uns hier ganz klar ums Stadtbild."

Pläne werden am Dienstag vorgestellt

Spannend wird’s freilich auch noch, weil die Pläne erst am kommenden Dienstag in der Stadtgestaltungskommission vorgestellt werden müssen. Und die Frage um die Fassade dort traditionell einen großen Raum und auch viel Zeit einnimmt. Man darf gespannt sein.

Wer sich ein Bild davon machen möchte, wie eine in Sgraffito-Technik gestaltete Fassade ausschaut, sollte einfach mal in die Thalkirchner Straße 22 schauen. "In München ist das das beste Beispiel dieser Technik", so Andreas Hild. Und bayernweit sei die Regierung von Unterfranken in Würzburg hervorzuheben. Vor allem in den 50er Jahren habe man auf diese Ritz- und Kratz-Technik zurückgegriffen.

Unverändert freilich ist der Plan des Bauherrn, das Haus komplett an den FC Bayern zu vermieten. An die Weinstraße kommt die Erlebniswelt, an den Dom die Gastronomie. Wer der Wirt wird? "Den sucht sich der FC Bayern", heißt’s dazu bei der Nymphenburg Immobilien AG.

Es darf also wild spekuliert werden, wer da wohl zum Zuge kommt. Ein Newcomer? Oder doch bloß wieder ein altbekannter Platz(l)hirsch...

