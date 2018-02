Andechser-Abriss Historisch anmutender Putz im Schatten der Frauenkirche

Die reiche und mondäne Fassade von damals nimmt der 56-jährige Münchner Architekt als Bezugspunkt. Die üppigen Stuck-Formen will er in eine vereinfachte Putz-Zeichnung übertragen. Sgraffito ist eine hochwertige Technik, die vor allem in den 50er Jahren zur Anwendung kam (so etwa auch am Ludwig-Beck-Haus), und die Architekt Hild sehr schätzt. "Eine handwerkliche aufwendige Arbeit – das wird ein Haus von heute, das beide Zustände reflektiert," sagt er.