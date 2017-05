Analyse von "Markt & Meinung" Steigende Unternehmensgewinne - Auftrieb für Aktien

Gute Aussichten in der Euro-Zone - etwas mehr USA-Skepsis

Danach wird bei Unternehmen der Euro-Zone in diesem Jahr ein Plus von 9,3 Prozent bei den Unternehmensgewinnen erwartet - 0,9 Prozent mehr als man noch vor drei und sechs Monaten gesehen hat. Im vergangenen Jahr waren die Gewinne dagegen um 1,3 Prozent zurückgegangen. Besonders positiv sind die Erwartungen für Unternehmen in Spanien und Italien. Für die in den dortigen Leitindizes vertretenen Konzerne wird mit Gewinnsteigerungen von 26,5 Prozent bzw. 40 Prozent gerechnet - dies nach einer langen Durststrecke. Branchenbezogen erleben Bankwerte ein "Comeback". Bei ihnen macht die Erwartung wieder höherer Zinsen Hoffnung auf steigende Unternehmensgewinne - bis zu 40 Prozent mehr werden auch hier für möglich gehalten.

In den USA ist der zunächst überschäumende Optimismus dagegen inzwischen aufgrund der Trump'schen "Unklarheiten" einer etwas skeptischeren Grundhaltung gewichen. Die Gewinnerwartungen wurden entsprechend leicht nach unten korrigiert. Nichtsdestotrotz wird unter dem Strich auch in den Vereinigten Staaten von steigenden Gewinnen in diesem Jahr ausgegangen.

