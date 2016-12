Der Autofahrer zog plötzlich ein Klappmesser hervor und griff den Anwohner an. Er verletzte den Mann an einer Hand, am Hals und am Oberarm. Der Anwohner verteidigte sich gegen die Angriffe und schlug dem Autofahrer mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Dabei verletzte er den Angreifer an der Nase, er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch der Anwohner musste mit Schnittverletzungen in eine Klinik.