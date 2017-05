Bieten Kaffeeklatsch und Abendunterhaltung (v.l.): Johannes Bayrlein und Philipp Rothhaas mit Kuchen von Kuchentratsch. Foto: Jasmin Menrad

Eigentlich darf der Kiosk 23 Stunden am Tag betrieben werden. Derzeit vermieten Philipp und Johannes aber lieber für Partys am Abend. Überschaubar viele Gäste können kommen. Augustiner Helles gibt’s für 2,50 Euro und den Grünen Veltiner (0,2 Liter) für 4,80 Euro. Draußen auf der Terrasse dürfen Piñatas zerhauen werden und drinnen dreht sich das bunte Discolicht. Diesen Samstag ab 13 Uhr bis spät in die Nacht – so ist es angekündigt – feiert sich der Kiosk selbst. Denn er wird am Wochenende hundert Jahre alt. Am Nachmittag gibt’s auch Programm für die kleinen Gäste, die den Kiosk mit seiner großen Terrasse nicht nur wegen der Gummimäuse lieben. Später legt ein DJ auf. Diesmal können auch all jene mitfeiern, die zufällig vorbeikommen.

Kiosk 1917, Tierparkstraße 2, täglich 9 bis 20 Uhr. Am 6. Mai zur Geburtstagsparty von 13 Uhr bis in die Nacht