Auf dem "Maxim"-Cover zeigt Hana Nitsche, warum sie die heißeste ist Foto:instagram.com/hananitsche

Ab dem 13. Oktober wird Nitsche als Gewinnerin auf dem Cover der "Maxim" zu sehen sein. Das Titelbild stammt von Starfotograf Udo Spreitzenbarth und wurde Anfang August in New York aufgenommen. Am Wochenende ist es in Zürich offiziell vorgestellt worden. Die schöne Brünette ist darauf im raffinierten roten Lederbikini und mit verführerischer Pose zu sehen. Via Instagram bedankte sich Nitsche für den Titel: "Was für eine riesengroße Ehre [...] Ich freue mich unendlich."