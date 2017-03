Naddel weiter: "Ich weiß ja, dass ich mir alles selbst zuzuschreiben habe. Trotzdem frage ich mich, warum bei mir all die Fehler, die ich gemacht habe, umso schlimmer bestraft werden." Eigentlich wollte Naddel ihr Leben wieder ordnen: eine Wohnung anmieten und einem geregelten Job nachgehen. Ab Frühjahr war in Hamburg endlich der Einzug in die eigenen vier Wände geplant und das Abschließen eines Tee-Werbedeals. Der AZ sagt sie: "Was 2017 sonst noch ansteht, ist unklar. Ich warte noch auf so viele Anrufe. Ich brauche ein geregeltes Einkommen."