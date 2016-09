Peißenberg – Ein Mann in Fahrradmontur hat sich am Nachmittag des 04.09.2016 (Sonntag) am Sportzentrum in der Alpspitzstraße in Peißenberg vor mehreren Kindern entblößt und masturbiert. Er soll sich im Bereich der Turnhalle am Übergang zu den Tribünen des Sportplatzes aufgehalten haben. Seitdem ermittelt die Kripo Weilheim.