An der Seite ihres Vaters Israel-Besuch: Ivanka Trump zeigt sich ungewöhnlich zugeknöpft

Für gewöhnlich zeigt Ivanka Trump (35, "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success") gerne ihre langen Beine in figurbetonten Kleidern. Nicht so beim Auslandsbesuch ihres Vaters Donald (70) in Israel, den Ivanka gemeinsam mit Stiefmutter Melania (47) und Ehemann Jared Kushner (36) begleitete. Dort präsentierte die "First Daughter" ein Outfit, das dem jüdischen Dresscode entsprach - und dementsprechend hochgeschlossen war. Was Donald Trump noch alles mit den USA vorhat, erfahren Sie in diesem Buch!