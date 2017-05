An australisches Luftfahrtmuseum Ein himmlisches Geschenk: John Travolta spendet Boeing 707

Da wird John Travolta (63, "Pulp Fiction" ) sicherlich kurz Flugzeuge im Bauch gehabt haben: Wie der Hollywood-Star nun verkündete, hat er seine "geliebte" Boeing 707 der Historical Aircraft Restoration Society (HARS) gespendet, einem australischen Luftfahrmuseum. Das Flugzeug, das bei der ebenfalls australischen Fluggesellschaft Qantas Airways im Einsatz war, bevor es in seinen Privatbesitz überging, ist derzeit aber nicht in einem ausreichenden Betriebszustand. Die Fachmänner von HARS müssen sich erst darum kümmern, dass das Flugzeug wieder sicher fliegen kann, bevor es in Australien ausgestellt werden kann. ("In a Valley of Violence" und weitere Filme mit John Travolta können Sie hier auf Blu-ray und DVD bestellen)