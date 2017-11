Amtsgericht München Anklage: Schlafende Frau (22) in Bar vergewaltigt

Das Opfer betritt schon weinend den Gerichtssaal

Als die 22-Jährige aussagen soll, kommt sie bereits weinend in den Gerichtssaal. Die Öffentlichkeit wird daraufhin bei ihrer Vernehmung ausgeschlossen. Öffentlich sind die Aussagen von Freunden des Opfers, die in der Nacht bei ihr waren oder von ihr über den Vorfall verständigt wurden. Die berichten unter anderem, dass die junge Frau am Morgen des Tattages noch ganz verstört war.

Ein Freund, der mit ihr in der Bar gefeiert hatte, berichtet, dass sie wohl einen Cocktail nicht vertragen habe. Die junge Frau sei eingeschlafen und habe sich auch durch starkes Rütteln nicht mehr wecken lassen. Die Freunde haben sie dann in der Bar zurückgelassen. Später schilderte sie ihrem Freund den Vorfall. Am gleichen Tag ging sie zur Polizei und berichtete von ihrem Albtraum-Erlebnis. Cem P. ging einen Tag später in U-Haft, ist aber wieder auf freiem Fuß.

Hat der Angeklagte die 22-Jährige nun vergewaltigt? Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Das Gericht entschied sich schließlich für einen Mittelweg: Neun Monate zur Bewährung - und zwar wegen sexueller Nötigung.

Lesen Sie hier weitere News aus München