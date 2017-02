Amorbach in Unterfranken Reizstoff verletzt 23 Menschen bei Faschingsball

Amorbach - Schwerer Zwischenfall bei einem Faschingsball in Unterfranken: Durch einen unbekannten Reizstoff sind am frühen Sonntag in Amorbach (Landkreis Miltenberg) 23 Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben musste die Veranstaltungshalle, in der sich 350 bis 400 Menschen zum fröhlichen Feiern versammelt hatten, geräumt werden, nachdem ein zunächst unbekannter Täter Pfefferspray oder Tränengas verteilt hatte.