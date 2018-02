Amanda Seyfried postet Kinder-Foto Promi-Bild des Tages

Bis zu 13 Prozent im Lehel Preisanstieg für Neubauwohnungen wird immer absurder

Preise für Neubauwohnungen in München steigen stark an. Verhältnismäßig preiswert ist es tief im Westen. Von den Plänen der Koalition in Berlin erwartet sich der Hausbesitzer-Verband keine Entspannung.