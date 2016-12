Amanda Abbington im Interview Martin Freeman: Das hat seine Liebe zerstört

London - Amanda Abbington (42) hat nun einen der Hauptgründe für die Trennung von "Sherlock" -Co-Star Martin Freeman (45, "Der Hobbit" ) verraten: Hollywood. In einem Interview mit dem "Sunday Telegraph" erklärte Abbington, dass sie stets mit den Kindern in London geblieben sei, wenn Freeman in Amerika gedreht habe. Das habe die Beziehung sehr belastet. Das Paar war seit 2001 zusammen und hat zwei gemeinsame Kinder. Sie hätten gemerkt, "dass sie am Ende der gemeinsamen Zeit angekommen" seien. Weihnachten wollten die Schauspieler aber zusammen feiern, so Abbington weiter.