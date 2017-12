Am Ziel ihrer Träume? Eva Longoria: Ihr erstes Baby macht ihr Glück perfekt

Was kam nach "Desperate Housewives"?

Während es von 2004 bis 2010 in der Liebe nicht allzu rund lief, war zumindest Eva Longorias Berufsleben ein voller Erfolg. Von 2004 bis 2012 war sie als Gabrielle Solis in der beliebten Fernsehserie "Desperate Housewives" zu sehen. Die Rolle machte sie international berühmt, 2007 wurde sie dafür unter anderem in Deutschland mit dem Bambi in der Kategorie Schauspiel international ausgezeichnet.

Nach dem Ende von "Desperate Housewives" blieben die großen Rollen allerdings aus. Longoria legte zwar in diversen Serien wie "Brooklyn Nine-Nine" oder "Empire" Gastauftritte hin, verschwand aber sonst aus der TV-Landschaft. Auch unter ihren Filmrollen ist seit 2012 kein großer Erfolg zu verzeichnen. Inzwischen hat sie sich in Hollywood auch einen Namen als Produzentin gemacht. So produzierte sie etwa die US-Serie "Devious Maids", in der sie auch einen Gastauftritt absolvierte.

Pech in der Schauspielkarriere, endlich Glück in der Liebe?

Im November 2013 wurde ihre Beziehung zum mexikanischen Medienmogul José "Pepe" Bastón bekannt. Im Dezember 2015 verlobte sich das Paar in Dubai. Die Hochzeit fand im Mai 2016 in Mexiko statt. Über ihre vier Stiefkinder schwärmte Longoria im Jahr 2015 im US-Magazin "People": "Sie sind ein echtes Geschenk in meinem Leben". Damals erklärte sie zudem, dass ein Kind mit Bastón das "Sahnehäubchen auf dem Kuchen" wäre.