München - Der 17-Jährige bedrohte den Mann in der Nacht zu Montag mit einem Messer in der Hand und fragte, ob dieser einen "Alex" kenne. Als der 27-Jährige verneinte, schlug der Minderjährige zu. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit unbekannt. Der 17-Jährige sowie der 27-Jährige hatten sich gegen 02.15 Uhr jeweils zusammen mit Freunden in der U-Bahnhof an der Münchner Freiheit aufgehalten.