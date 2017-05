Am Tag gegen Homophobie Indonesien: Zweimal 85 Peitschenhiebe für schwules Paar

Seit einiger Zeit gewinnen jedoch in Indonesien radikale Kräfte an Einfluss. So sind in Aceh seit zwei Jahren neue Gesetze in Kraft, die homosexuellen Sex nach islamischem Recht (Scharia) unter Strafe stellen. Höchststrafe: 100 Peitschenhiebe. Weil Voraussetzung aber ist, dass ein Paar in flagranti überrascht wird, gab es bislang noch keine Verurteilungen.