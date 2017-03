Am Strand von Malibu Topmodel Emily Ratajkowski: So schön kann Pause sein

Am Strand von Malibu wurde sie laut "Mail Online" von ihrem Freund Jeff Magid begleitet. Erste Gerüchte über die Beziehung des Models mit dem Musiker gab es im Dezember 2014. Noch am Montag war Ratajkowski in Frankreich, da hätte sie am Strand aber mit Sicherheit weniger Spaß gehabt. Für ihre Auszeit zog es sie daher wohl zurück in ihre Heimat. Berühmt wurde die 25-Jährige 2013 durch ihren Auftritt in Robin Thickes Musikvideo "Blurred Lines" , in dem sie viel Haut zeigt.