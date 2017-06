Am Starnberger See Vor 131 Jahren ertrunken: Gedenken an König Ludwig II.

Berg - Zum Gedenken an den 131. Todestag von König Ludwig II. kommen am Sonntagvormittag Hunderte Anhänger der Monarchie und des Adelshauses Wittelsbach am Ufer des Starnberger Sees zusammen. Die Feier beginnt traditionell mit einem Gottesdienst in der Votivkapelle im Schlosspark von Berg. Danach gibt es kurze Ansprachen, ehe an der Gedenksäule ein Kranz niedergelegt wird.