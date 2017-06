Das Halbfinal-Rückspiel in Gelsenkirchen war von Beginn an sehr intensiv und hoch emotional. Den Schalkern war anzumerken, dass sie nach der 0:3-Hinspielniederlage auf Wiedergutmachung aus waren. Die Bayern hielten dagegen und gaben alles. So kam es im Verlauf der Partie zu der einen oder anderen Nickeligkeit.