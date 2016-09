Es scheint, als habe Wonder Woman eine würdige Nachfolgerin gefunden: Schauspielerin Sofia Vergara (44) präsentierte sich ihren Instagram-Fans in einem sexy Kostüm der Superheldin. Der "Modern Family"-Star kommentierte das Foto von sich als Komikheldin lediglich mit "Geheimprojekt" und setzte den Hashtag "#modernfamily". Damit heizt sie Spekulationen um eine neue Halloween-Folge der beliebten US-Comedy-Serie an. Vergara trägt auf dem Schnappschuss ein kurzes rot-blau-goldenes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt. Dazu eine dunkle Perücke samt goldenem Haarschmuck auf dem Kopf. "So sollte Wonder Woman aussehen", heißt es in den Kommentaren.