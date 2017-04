Am Set von "Kramer gegen Kramer" Hoffman vs. Streep: Am Set setzte es eine Ohrfeige

Der Film "Kramer gegen Kramer" (1979) war ein großer Erfolg - und das, obwohl die Chemie zwischen den beiden wichtigsten Personen in dem Streifen offenbar nicht gestimmt hat: Meryl Streep (67) und Dustin Hoffman (79) sollen am Set nicht gut miteinander ausgekommen sein, schreibt Stephen Galloway laut "People" in seinem neuen Buch "Leading Lady: Sherry Lansing and the Making of a Hollywood Groundbreaker" . Sherry Lansing (72) wurde 1977 zur Vizepräsidentin der Columbia Pictures. 1990 wechselte sie zu Paramount Pictures und wurde 1992 zur Präsidentin des Unternehmens. Damit war sie die erste Frau in der Chefetage einer so mächtigen Filmproduktionsgesellschaft.