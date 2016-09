Vom 17. September bis zum 03. Oktober dreht sich in München wieder alles um Bierzelt, Hendl, Brezn und "Oans, Zwoa, G'suffa" – kurz: das Oktoberfest 2016 beginnt. Hier im AZ-Liveticker bekommen Sie alle Bilder, Stimmen und Infos zum Wiesn-Start am Samstag.

München - Das Dirndl ist gebügelt, die Lederhosen hängt schon seit Tagen auf dem Bügel im Schlafzimmer und die Vorfreude auf das 183. Münchner Oktoberfest wird immer größer. Wenn Münchens OB Dieter Reiter am Samstag um 12 Uhr wieder ein zünftiges "Ozapft is!" in den Schottenhammel plärrt, dann warten in den restlichen Zelten bereits über Hunderttausend Kehlen auf die erste Maß Bier.