Verfolgen Sie hier im AZ-Liveticker den Wiesn-Aufgalopp am Samstag mit vielen Bildern, Stimmen und weiteren Informationen rund um das größte Volksfest der Welt.

++ TICKER AKTUALISIEREN ++

Oktoberfest 2016 in München - Der Samstag im Wiesn-Ticker zum Nachlesen

Damit verabschieden wir uns für heute. Es hat Spaß gemacht, für Sie den Tag über zu tickern - den AZ-Reportern draußen auf der Wiesn ebenso wie den Schreibern drinnen in der Redaktion. Die einen durften dienstlich Bier trinken, die anderen mussten nüchtern bleiben. Und haben dafür jetzt keine nassen Füße. Wie auch immer: Wir sind am Sonntag wieder für Sie da und begleiten Sie durch den zweiten Wiesntag. Servus.

+++ Trachtler schaugn am Sonntag +++

Viel Zeit zum (Rausch) Ausschlafen bleibt nicht: Am Sonntag um 10 Uhr geht's offiziell weiter mit dem Trachten- und Schützenzug. 9.000 Trachtler, Schützen sowie Mitglieder von Musikkapellen und Spielmannszügen marschieren durch München zum Oktoberfest. Gruppen aus ganz Deutschland, Österreich, Südtirol, Italien, Ungarn und der Ukraine sind dabei. Die Trachtler dürfen bei dem Umzug trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen auf der Wiesn ihre historischen Waffen tragen - sofern sie nicht geladen sind.

+++ Fast alle sind zufrieden mit dem Wiesn-Auftakt +++

21:30 Uhr: Abend auf der Wiesn: Rund zwei Stunden noch haben die Bierzelte geöffnet. Das Oktoberfest 2016 ist voll angelaufen - sehr nass, aber fröhlich und bislang ohne Zwischenfälle. Die Veranstalter sind zufrieden: Die Sicherheitskontrollen laufen reibungslos, das Geschäft in den Zelten gut - allerdings leiden die Betreiber der Fahrgeschäfte ganz besonders unter dem Sauwetter.

+++ Gestatten, der beknackteste Hut der Wiesn ++ +

Diese Entdeckung hat unsere Reporterin im Hofbräuzelt gemacht. Ein fröhliches Hendl sitzt auf dem Kopf eines - erraten! - Engländers und wackelt mit seinen Beinchen. Der Aufputz hat gute Chancen bei der Wahl zum beknacktesten Hut der Wiesn.

+++ Freitag Vegas, Samstag München +++

Nettes Schmankerl am Rande: Am Freitag war Oktoberfest-Anstich im Hofbräuhaus in Las Vegas. Und schon am Samstag besuchte Stefan Gastager, der dortige Wirt, die Wiesn in München. Respekt! 1.000 Gäste, so erzählt Gastager, waren bei der Eröffnung des sechs (!) Wochen dauernden Bierfests in der Spielerstadt. Sicherheitsvorkehrungen? Gibt es dort keine.

++++ Draußen Wasser, innen Bier +++

Wiesn im Dauerregen - dieses Besucherpaar weiß sich zu helfen. Foto: Daniel von Loeper

+++ Um 15:10 Uhr haben wir die erste Bierleiche +++

Später als sonst mussten die Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes am Samstag auf dem Oktoberfest die erste Alkoholvergiftung behandeln. Gegen 15.10 Uhr wurde eine 18 Jahre alte Frau aus dem Raum München in die Sanitätsstation gebracht. Im vergangenen Jahr war das erste Alkohol-Opfer ein etwa 50-jähriger Mann - damals schon um 13.20 Uhr.

+++ Der Regenschirm: Das Trend-Accesoire der Wiesn 2016 +++

Die Zelte sind voll, die gassen hingegen leer. Das einzige was einen permanent am Weiterkommen hindert, sind die unzähligen Regenschirme. Aber anders lässt sich dieses Wetter ja auch kaum ertragen...

+++ Wiesn-Derby in der Allianz Arena +++

Wer lieber Fußball mag anstatt Wiesn, der möge doch hier unseren Liveticker zum Bayernspiel in der Allianz Arena verfolgen. Der Rekordmeister hat heute den FC Ingolstadt zum Derby zu Gast. Nach 13. Minuten stand's übrigens schon 1:1. Hier geht's zum LIVETICKER.

+++ Vollgepackte U6 Richtung Fröttmaning +++

Während man am Nachmittag ungewohnt fluffig über die Wiesn laufen, und sogar noch freie Plätze ergattern kann, quetschen sich die Bayernfans in der U6 Richtung Allianz Arena schon enger aneinander. Mittendrin: AZ-Reporterin Lena, die ihr Smartphone für dieses Foto zückte.

+++ Landstraßen-Lieder im Hackerzelt +++

AZ-Wiesnreporterin Jasmin Menrad lässt heute nichts aus: Um 15.20 erheben sich alle Gäste im Hackerzelt, kraxlen auf die Bierbänke und grölen "Country Roads, take me home...". Ob sich das unsere Jasmin auch schon denkt?

+++ Es wird voll - Zelte schließen +++

Während fast alle Bierzelte am Nachmittag wegen Überfüllung zumachen mussten, könnten es sich im Biergarten bei der Fischer Vroni locker noch ein paar Gruppen Hartgesottener gemütlich machen...

+++ Die Suchmaschine wird mit Oktoberfest gefüttert +++

O'zapft is – auch bei den @GoogleTrends und den Suchanfragen rund um das #Oktoberfest 🍻 pic.twitter.com/pShsRPYqJJ — Google Deutschland (@GoogleDE) September 17, 2016

+++ Was Süßes im Café Kaiserschmarrn +++

Hier wird jeden Tag um 14 Uhr einen Prinzregententorte angeschnitten. Und zwar eine Hochzeitstorte in Erinnerung an die Ursprünge des Oktoberfests. Die, wie wir alle wissen, auf die Hochzeit von Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen im Jahr 1810 zurückgehen.

+++ Derweil am U-Bahnhof Theresienwiese +++

Um 14 Uhr an einem ersten Wiesn-Samstag stapeln sich die Leute normalerweise am U-Bahnsteig Theresienwiese. 2016 ist alles ein bissl ruhiger.

+++ Neue Klofenster im Schottenhamel +++

Geht ein Mann im Schottenhamel zum biesln, dann schaut er nicht nach draußen auf die Festwiese, sondern dieser aufgeklebten Dame ins Dekolette. Im Übrigen: da können 40 Männer zeitgleich Wasser lassen. Sich die Hände waschen: einer!

+++ Der Promi feiert zunächst bei Tiffany +++

Auch dieses Jahr gab's pünktlich zum Oktoberfest-Auftakt bei Tiffany ein exklusives Wiesn-Frühstück für Münchens Reiche und Schöne mit anschließendem Wiesn-Besuch. Die Bilder vom Promi-Event.

+++ Polizei: Alles ruhig beim Auftakt +++

Die Befürchtungen, der Wiesn-Auftakt könnte wegen Zaun und Taschenkontrollen ein chaotisches Bild abgeben, haben sich nicht bestätigt. Am frühen Nachmittag sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Abendzeitung, dass der Tag bislang völlig ruhig verlief. Weder gab es Ausschreitungen beim Einlass oder in den Zelten, auch der Verkehr lief bislang völlig reibungslos. Brave Wiesn!

+++ Wiesn auf der Haut +++

Bei den Wiesn-Narrischen von Universum Oktoberfest, die Führungen über die Wiesn anbieten, lässt sich ein Kollege der AZ-Reporterin ein Maßkrug-Tattoo verpassen. Und das, wo das fest noch keine zwei Stunden alt ist...

+++ KATWARN versendet Unwetter-Warnung +++

Vorsicht vor ergiebigem Dauerregen in München: Über die App KATWARN haben User eine Wetterwarnung für den Rest des Tages erhalten. Heißt: Nicht nur auf dem Weg zur Wiesn war es ungemütlich nass, sondern auch auf dem Nachhauseweg wird man durch den Regen torkeln müssen.

+++ Reiter, der Vorzeige-Anzapfer +++

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat schon bei seiner zweiten Wiesn im vergangenen Jahr ebenso wie dieses Mal nur zwei Schläge gebraucht - rekordverdächtig. Denn der einzige OB, der zuvor das Anzapfen mit zwei Schlägen schaffte, war Reiters Vorgänger Christian Ude (SPD). Er kam als erster überhaupt im Jahr 2005 mit nur zwei Schlägen aus - aber er brauchte dazu etliche Jahre und zahlte Lehrgeld. In seinem ersten Amtsjahr 1993 ertönten "Aufhören, Aufhören"- Rufe - sieben Schläge. Um derartige Blamagen zu vermeiden, trainierte Ude dann vor dem Fest. Anzapftrainer ist seit Jahrzehnten der erfahrene Brauer Helmut Huber. Er coachte schon den früheren OB Georg Kronawitter und betreut auch Dieter Reiter. Begründet hat das Anzapf-Ritual 1950 Oberbürgermeister Thomas Wimmer. Er brauchte damals 19 Schläge.

+++ Extraspeißen zum Anzapfen +++

Gab es auch noch nicht: eine Anstich-Speisekarte im Schottenhamel – nur zwei Stunden gültig.

+++ Die ersten Maßen verlassen die Schänke +++

"Die erste ist die beste", schreibt AZ-Chefredakteur Michael Schilling unter dieses Bild. Recht hat er.

+++ Punkt 12 Uhr heißt's "Ozapft is!"

Reibungsloser Anstich: Mit zwei Schlägen hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) pünktlich um 12 Uhr das erste Fass Bier angezapft und damit das 183. Oktoberfest eröffnet. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) erhielt wie jedes die erste Maß Festbier. Hier gibt's das Anstich-Manöver nochmal detaliert in der Klickstrecke: Zwei Schläge von Reiter: Die Bilder vom Anzapfen

+++ Die VIPs betreten den Schottenhamel +++

Jetzt wo's a Bier gibt (anders als beim Wiesn-Rundgang vorgestern, als Smoothies gereicht worden sind), ist auch der umstrittene Wiesn-Stadtrat Otto Seidl (CSU) dabei. Bürgermeister Josef Schmid nimmt ihn nicht mit unter seinen Schirm...

+++ Keine Durst-Gefahr auf dem Weg zur Wiesn +++

Wegbier und Kaugummi zum späteren Knutschen in der Mozartstraße. Die erste Versorgungsstation auf dem Weg zur Wiesnpresse für AZ-Wiesnreporterin Jasmin Menrad.

+++ Triefende Trachtenjanker und Pferdl beim Umzug +++

Derweil beim Wirte-Umzug nahe dem Sendlinger Tor.

+++ Zelte schon voll? Da geht noch was! +++

Entweder der Regen oder die verschärften Sicherheitsmaßnahmen oder die Angst vor einem Anschlag , vielleicht ein bisschen von allen, hält den Anstrum auf den ersten Wiesntag in Grenzen. Auch um 11 Uhr ist keines der Zelte geschlossen und es finden sich noch Plätze. Löwenbräu? Offen. Winzerer Fähndl? Offen. Bräurosl? Über den Biergarten-Eingang geht noch was. Hacker und Augustiner?. Offen. Schottenhamel? Das wird's schon schwieriger, aber schließlich zapft hier OB Reiter in weniger als einer Stunde auch das erste Fassl an.

+++ Taschenkontrolle auf der Festwiese +++

"Okulare Kontrolle", so nennt Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) das. Die Herrschaften in gelb schauen tatsächlich genau in jede Tasche. Wer ohne kommt, hat eine Einlassverzögerung von: exakt null Sekunden.

+++ Läuft bei der Gepäckabgabe +++

Ein Rucksack ist hier kein Problem. Man verliert mehr Geld (fünf Euro) als Zeit heute.

+++ Hier gibt's schon Bier +++

Wer es auf gar keinen Fall mehr bis zur ersten Maß um 12 Uhr aushält, dem sei das Bierzelt auf dem Zentralen Landwirtschaftsfest ans Herz gelegt. Dort läuft der Bio-Gerstensaft bereits seit 9 Uhr.

+++ Kontrolle auch bei Mitarbeiter und Musiker +++

Trotz Rucksack- und Taschenverbot müssen manche Wiesngänger ihr Equipment transportieren. Vor allem Bedienstete und Musiker müssen ihr Werkzeug bzw. ihre Instrumente in Taschen auf die Theresienwiese bringen. Aber auch hier machen die Ordner keine Ausnahme, nachgeschaut wird überall.

+++ Ilse Aigner eröffnet das ZLF +++

Um kurz vor 10 Uhr zog Bayerns Vize-Ministerpräsidentin Ilse Aigner durch das Bierzelt auf dem Zentralen Landwirtschaftsfest (ZLF). Zusammen mit Bauernpräsident Walter Heidl und Landwirtschaftsminister Helmut Brunner eröffnete die Ministerin die traditionelle Agrarschau im Südteil der Festwiese.

+++ Wo steht überhaupt welches Zelt? +++

Wo finde ich Geldautomaten? Wo befindet sich das Fundbüro? Wo hin, wenn ich mir eine Glasscheibe eingetreten habe? Und wo steht überhaupt der Schottenhammel? Der Wiesn-Lageplan 2016:

+++ Zur Wiesn, bitte +++

"Auf geht's pack ma's": Die MVG leitet ihre App-User während er Wiesn-Zeit auf bayerisch durch das Münchner Verkehrsnetz.

+++ Warten auf die erste Maß hat begonnen +++

So, das Im-Regen-stehen vor den Zelten hat für die meisten Besucher erstmal ein Ende gefunden. Mittlerweile sind die Bierzelte geöffnet und auch schon rappelvoll mit Gästen. Das Problem: Bier gibt's erst um 12 Uhr. Davor findet noch der offizielle Einzug der Wirte und Brauereien statt. Dazu stellen sich die Pferdegespanne ab 08.30 Uhr auf der Herzog-Wilhelm-Straße und rund um die Josephspitalstraße auf, Abmarsch ist um 10:45 Uhr. Gegen 12 Uhr sollte dann das letzte Gespann auf der Theresienwiese angekommen sein. Der Zugeweg ist wie folgt: Josephspitalstraße - Sonnenstraße - Schwanthalerstraße - Hermann-Lingg-Straße - Bavariaring - Theresienwiese (Wirtsbudenstraße). Vor allem bei Bus und Trambahnen kommt es zu Behinderungen – wo genau, das lesen Sie hier.

+++ Was g'sundes für die Abwehrkräfte +++

LEUTE-Kolumnistin Kimberly Hoppe versucht heuer mal was Neues und startet nicht etwa mit Weißwurst-Frühstück in den Wiesn-Tag, sondern mit einer köstlich-violetten Acai-Bowle. Superfood zum Superstart! Ein Regenschirm fürs Oktoberfest-Herz

+++ Ein Schildchen für alle Fälle +++

Falls der ein oder andere heute auf der Wiesn vielleicht doch eine Maß Bier zu viel erwischt und seinen Orientierungssinn auf der Bierbank abgegeben hat, dann empfielt es sich, einen – nicht ganz ernst gemeinten – Wiesn-Ausweis umzuhängen:

+++ Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter +++

Das Sauwetter gibt weiter Gas! Der Deutsche Wetterdienst hat für München und Umgebung eine Unwetterwarnung herausgegeben. Am Samstag kommt es zu ergiebigem Dauerregen, dabei sind Niederschlagsmengen zwischen 50 und 80 Liter pro Quadratmeter möglich.

+++ Der Rucksack bleibt daheim +++

+++ Besucheransturm: Schön langsam wird's +++

Wenn dann nur ein kleines Sackerl oder ein Handtascherl: Vom neuen Rucksackverbot hatten die meisten Besucher offensichtlich gehört und ihre großen Taschen und Rucksäcke zuhause gelassen. Was sich sonst noch in Sachen Sicherheit und Kontrollen auf dem Oktoberfest geändert hat, lesen Sie hier in der Übersicht: Sicherheit auf der Wiesn: Das müssen Sie wissen!

Bei einem Ratsch mit einem Security hat unser Wiesn-Reporter erfahren, dass sich der Ansturm der Besucher durch den Regen lediglich etwas nach hinten verschoben hat. Gegen 9 Uhr, als die Zelte ihre Tore geöffnet haben, seien gefühlt genauso viele Menschen auf der Theresienwiese wie sonst auch, meint der Security.

+++ Lockerer Einlass aufs Wiesn-Gelände +++

Der AZ-Wiesnreporter ist heute extra früh aus den Federn, um den ersten Ansturm der Wiesngänger in der Herrgottsfrüh zu beobachten. Wird's ein Chaos beim Einlass? Wie genau werden Taschen und Rucksäcke kontrolliert? Bildet sich eine lange Schlange am Zaun oder staut es sich am U-Bahnsteig? Weder noch! Die Besucher, die schon gegen 7.30 Uhr zur Theresienwiese gekommen sind, konnten wie in den Jahren zuvor auch einfach auf das Festgelände marschieren. Es ist zwar eine große Anzahl an Polizisten vor Ort, die allerdings beschränken ihre Kontrollen bislang nur auf Augenkontrollen. Es flutscht also beim Einlass.

+++ Herzlich Willkommen zum Regen-Wiesn-Ticker am Samstag +++

In der 183-jährigen Geschichte der Wiesn gab es bestimmt viele verregnete Eröffnungen. Die heutige könnte es in die Top 10 schaffen – mindestens. Die ganze Nacht zu Samstag hat es durchgeregnet – ja, aus Eimer geschifft – und ein Ende ist bislang nicht in Sicht. So viel ist sicher: Es wird ein sehr, sehr nasser Wiesn-Auftakt 2016.

Und damit recht herzlich Willkommen zum Oktoberfest-Liveticker der Abendzeitung!