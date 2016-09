Etwa 1.000 Quadratmeter gestaltet das Architekturbüro Blocher und Blocher bis voraussichtlich Oktober 2017. Geplant sind zwei fünfgeschossige Gebäude, die jedoch miteinander verbunden sind. Das Haus 13 bekommt eine graue Fassade, Haus 14 eine karierte Fliesenoptik.

So sollen die Sport Schuster-Gebäude neben der Rosenapotheke mal ausschauen. Visualisierung: Blocker und Blocher

Die Architekten wollen darauf achten, dass sich der neue Sport Schuster möglichst einheitlich mit den restlichen alten Gebäuden verbindet, allen voran das denkmalgeschützte rosarote Apotheken-Haus in der Rosenstraße 6.

Verzichten müssen die Sport-Schuster-Kunden auf ihren Einkauf aber nicht: Das Haupthaus in der Rosenstraße bleibt während der Umbauphase geöffnet, wenn auch in kleinerer Form. Außerdem gibt es seit März einen Ausweichladen: In der Hofstatt (Sendlinger Straße 10) hat der Schuster ein 1.200 Quadratmeter großes Studio eingerichtet.

Hier ist das Trainings-, Fitness- und Yogasortiment eingezogen, für das im Stammhaus kein Platz mehr ist. Zusammen mit dem Fitnesstudio Body & Soul werden in der Hofstatt auch Yogakurse angeboten. Am Rindermarkt wird es in nächster Zeit wohl eher staubig und laut als sportlich zugehen.

Zumindest, bis aus den momentanen Ruinen neue Verkaufshäuser entstehen und sich mit dem Schuster-Stammhaus wiedervereinen.