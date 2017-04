Am Ostbahnhof Container Collective: Schöner wär’s nur mit Hafen

Wie durch ein Wunder kaum verletzt Betrunkener Münchner (22) wird von U-Bahn überrollt

Unglaubliches Glück hatte ein Münchner am frühen Samstagmorgen am U-Bahnhof in Großhadern. Der 22-Jährige war betrunken, fiel auf die Gleise und wurde von einer einfahrenden U-Bahn überrollt. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon.