Denkmal und gleichzeitig Mahmal für die Zukunft

Öffentlichkeit und staatliche Stellen taten sich sehr lange sehr schwer mit der Erinnerung an die homosexuellen Opfer. Andere Opfergruppen und ihre Vertretungen taten es auch. Selbst in der KZ-Gedenkstätte in Dachau erinnerte jahrzehntelang überhaupt nichts an die schwulen ehemaligen Häftlinge. 1985 sammelten schwule Aktivisten in München genug Geld für einen Gedenkstein – der durfte auf dem Gelände der Gedenkstätte dann aber nicht aufgestellt werden. Die Versöhnungskirche ließ ihn schließlich aufstellen. Erst viel später durfte der Stein in den Gedenkraum der Gedenkstätte selbst.