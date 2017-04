München - Ein IS-Mitglied ist in München zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München sprach ihn am Donnerstag wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig. Nach Überzeugung des Gericht reiste der Mann, der zuvor als Taxiunternehmer in Berlin lebte, Ende 2014 nach Syrien und schloss sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat an. Er habe dort Zündauslösevorrichtungen für Sprengfallen hergestellt.