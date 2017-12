So erzählte sie, dass sie mit ihrer Tochter auf dem Weg in den Urlaub sei und der Vater Bescheid wisse und mit der Reise einverstanden sei. Kurz danach gab sie einem der Polizisten ihr Handy – am anderen Ende der Leitung: der vermeintliche Vater des Kindes. Der Mann am Telefon wusste die persönlichen Daten des Ex-Ehemanns, daneben sagte er, dass er von der Reise wisse und nichts dagegen habe. Der Polizist am Handy war überrascht – hatte der Vater doch nur wenige Stunden zuvor Alarm geschlagen. Der Beamte schöpfte Verdacht, bohrte weiter nach und konnte das Lügenkonstrukt so zum Einsturz bringen. Der Mann am Telefon sowie die Frau vor Ort verstrickten sich immer weiter in Widersprüche – nach kurzer Zeit war dann klar, dass der Polizist nicht mit dem eigentlichen Kindsvater redete.