Beim größten Brand stand am Samstag eine Fläche so groß wie vier Fußballfelder in Flammen, in einem anderen Fall vom Sonntag im Münchner Stadtteil Waldperlach waren es zwei Fußballfelder. In Gräfelfing südwestlich von München brannte am Wochenende eine Wiese. Schon am Wochenende zuvor hatte es zwei Waldbrände gegeben. In Grafing standen am Freitagabend 500 Quadratmeter Wiese in Flammen. Zusammen entstand Schaden im fünfstelligen Eurobereich.