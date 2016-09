Am Marsplatz steht ein ehemaliges Telekom-Gelände zum Verkauf. Eine Immobilienfirma sucht nach einem Käufer - geplant sind auf dem Areal 160 Wohnungen und 4050 Quadratmeter Gewerbefläche.

Maxvorstadt - Mitten in München steht mal wieder eine große Immobilie zum Verkauf: Am Marsplatz, in Steinwurfweite vom Hauptbahnhof und Theresienwiese, steht das ehemalige Telekom-Technikservicezentrum zum Verkauf. Auf dem Gelände sollen "zirka 160 Wohnungen sowie 4.050 Qaudratmeter Gewerbefläche enstehen", heißt es seitens der verwaltenden Immobilienfirma Corpus Sireo Asset Management Commercial GmbH.