Für gebürtige Münchner ist der jährliche Oktoberfest-Besuch eigentlich ein Muss. Doch ob es sich die frisch gebackene Mama Nina Eichinger (34) in diesem Jahr bei Bier und Brezen auf der Wiesn gut gehen lassen wird, ist noch nicht ganz sicher, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat. "Ich hab es tatsächlich geschafft, einen Tisch am mittleren Samstag zu ergattern. Wenn es irgendwie möglich ist, will ich da unbedingt hin", verriet die Moderatorin.