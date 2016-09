Mindestens noch bis Mitte September zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite. Doch trotz Sonne und milden Temperaturen schließen Münchens Freibäder bereits am kommenden Montag ihre Pforten.

München - Neben der Isar und dem Eisbach bieten die Freibäder in München eine Abkühlung an heißen Sommertagen. Oder auch Spätsommertagen, denn heuer wird der September nochmal richtig warm – und bleibt es auch noch die nächsten Tage. Die Temperaturen könnten sogar nochmals an der 30-Grad-Marke kratzen.