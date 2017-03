Der 26-jährige Flügelstürmer kann wegen der Verletzung auch nicht an den beiden WM-Qualifikationsspielen der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Uruguay und Paraguay teilnehmen. Er wird in den kommenden Tagen an der Säbener Straße von der medizinischen Abteilung des FC Bayern behandelt. Einen Einsatz des lange Zeit verletzten Jerome Boateng von Beginn an schloss Ancelotti aus.

Lesen Sie hier: van Bommel wird nicht U23-Trainer

Dass Gladbach noch am Donnerstag in der Europa League gegen Schalke im Einsatz gewesen war, sei nur dann "ein Vorteil", so Ancelotti, "wenn wir mit hoher Intensität spielen. Gladbach ist eine gute Mannschaft. Der neue Trainer hat sehr gut gearbeitet."