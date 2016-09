Ein 24 Jahre alter Student aus München ist am Kleinen Watzmann 50 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Ramsau bei Berchtesgaden/Schönau am Königssee - Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes war der junge Mann gefallen, als er in einem Klettergelände den Halt verloren hatte. Seine beiden Begleiter riefen laut um Hilfe und blinkten mit ihren Stirnlampen, da sie kein Handynetz hatten. In zwei Berghütten bemerkte man die Signale, ein Notruf wurde abgesetzt.