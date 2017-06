Schönau am Königssee - Der junge Mann war zusammen mit zwei Freunden am 1. Oktober von Schönau am Königssee (Lkr. Berchtesgadener Land) zu einer Bergtour aufgebrochen. Die Männer wollten auf den Hohen Göll. Die Tour in den Berchtesgadener Alpen ist anspruchsvoll. Vom Parkplatz Hinterbrand (Gemeindebereich Schönau am Königssee), stiegen die drei über das sogenannte "Alpetal" zum "Kuchler Göll", einem Vorgipfel des Hohen Göll auf.