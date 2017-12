Am Heiligen Abend Drama an der Zugspitze: Bergwanderer stürzt in den Tod

IS-Selbstmordattentäter Afghanistan: Mindestens 13 Tote bei Anschlägen

In Kabul sprengt sich ein Teenager im dichten Berufsverkehr in die Luft, im Süden fahren Polizisten in eine Sprengfalle. So beginnt eine neue Woche in Afghanistan, wo der Krieg mit den radikalislamischen Taliban und dem IS sich weiter intensiviert hat.