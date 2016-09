Am Freitagabend trifft der TSV 1860 München in der Allianz Arena auf den 1. FC Union Berlin. Können die Löwen ihre aktuell gute Form fortführen? Verfolgen Sie die Partie ab 18.30 Uhr hier im AZ-Liveticker.

Der Optimismus an der Grünwalder Straße ist derzeit groß. Nach dem Erfolg im bayerischen Derby gegen den 1. FC Nürnberg schwimmen die Löwen auf der Erfolgs- und Euphoriewelle. Sieben Punkte nach vier Spielen: Das macht derzeit Tabellenplatz sechs – der TSV darf zufrieden sein.

Nur vier Tage nach dem Nürnberg-Spiel müssen die Löwen schon wieder in der Liga ran: Die Mannschaft von Trainer Kosta Runjaic empfängt den Tabellenzehnten Union Berlin in der Allianz Arena. Hier gibt es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Jens Keller, Trainer der "Eisernen", spielte früher beim TSV und war dabei, als dem Verein der Durchmarsch in die Bundesliga gelang.

Alle Karten weg! Das Löwen-Kontingent gegen Würzburg ist ausverkauft

Gewinnen die Löwen am Freitagabend, wäre sogar der zweite Tabellenplatz drin - vorausgesetzt die Konkurrenz spielt mit (und verliert dementsprechend). Runjaic will von solchen Gedankenspielchen allerdings nichts wissen. "Wir brauchen von Aufstieg nicht reden", sagte er am Donnerstag in der Pressekonferenz.

Auch erste Aufstellungs-Details gab Runjaic am Donnerstag bekannt. Über Ivica Olic und den Nürnberg-Torschützen Sascha Mölders sagte er: "Sie werden am Freitag gemeinsam starten." Schwierig wird es, den Wegfall des verletzten Kapitäns Stefan Aigner zu kompensieren. Nachdem er sich den Derby-Sieg vor dem Fernseher ansehen musste, könnte er aber gegen Union Berlin schon wieder auf der Tribüne sitzen.